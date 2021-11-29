"Знову разом?": Слава Камінська з'явилася на публіці разом із колишнім чоловіком (фото)

Слава Камінська опублікувала фото з колишнім чоловіком Едгаром / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська, яка зізналася, що піднімала руку на свою колегу з НЕАНГЕЛІВ, підігріла чутки про возз'єднання зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським Співачка здивувала фоловерів знімком, де вона і відомий хірург зображені у вечірньому вбранні.

На Славі – довга чорна спідниця з високою талією та корсетним поясом, червона блуза та червона помада. Едгар Камінський одягнув для заходу класичний костюм та метелик.

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У кожній родині своя кухня, – коротко підписав світлину зі Славою Едгар Камінський.

Слава Камінська з колишнім чоловіком Едгаром Камінським / Фото: instagram.com/babaslavka

Реакція підписників Слави дуже очікувана – вони сподіваються, що екс-подружжя знову разом:

"Ви гармонійна пара! Сподіваюся, що зійдетесь все ж таки"

"Як би хотілося дізнатися, що ви знову разом"

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Скріншот: instagram.com/babaslavka

"Якщо ви знову разом, Слава, ви мудра жінка. Гарна пара!"

"Збережіть сім'ю!"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

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Що відомо про особисте життя Слави

Слава Камінська розлучилася з чоловіком у 2019 році. Зараз артистка має коханого чоловіка, але про нього Слава не хоче розповідати. У недавньому інтерв'ю Камінська лише зізналася, що не готує вдома, тому що цим займається її обранець.

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