"Знову разом?": Слава Камінська з'явилася на публіці разом із колишнім чоловіком (фото)

Слава Камінська опублікувала фото з колишнім чоловіком Едгаром / Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Камінська, яка зізналася, що піднімала руку на свою колегу з НЕАНГЕЛІВ, підігріла чутки про возз'єднання зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським Співачка здивувала фоловерів знімком, де вона і відомий хірург зображені у вечірньому вбранні.
На Славі – довга чорна спідниця з високою талією та корсетним поясом, червона блуза та червона помада. Едгар Камінський одягнув для заходу класичний костюм та метелик.
У кожній родині своя кухня, – коротко підписав світлину зі Славою Едгар Камінський.
Реакція підписників Слави дуже очікувана – вони сподіваються, що екс-подружжя знову разом:
- "Ви гармонійна пара! Сподіваюся, що зійдетесь все ж таки"
- "Як би хотілося дізнатися, що ви знову разом"
- "Якщо ви знову разом, Слава, ви мудра жінка. Гарна пара!"
- "Збережіть сім'ю!"
Що відомо про особисте життя Слави
Слава Камінська розлучилася з чоловіком у 2019 році. Зараз артистка має коханого чоловіка, але про нього Слава не хоче розповідати. У недавньому інтерв'ю Камінська лише зізналася, що не готує вдома, тому що цим займається її обранець.
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