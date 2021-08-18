Віка зізналася, в яких стосунках залишилася зі Славою після розпаду НЕАНГЕЛІВ

У зірковій тусовці багато років ходили чутки про непрості стосунки учасниць колективу. Вікторія Сміюха розставила всі крапки над "і", прокоментувавши всі домисли

Екссолістка НЕАНГЕЛІВ Вікторія Сміюха зізналася, які в неї стосунки зі Славою Камінською / Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Незважаючи на те, що між солістами колективу нерідко виникали конфлікти і непорозуміння, після розпаду гурту, каже Віка, яка нещодавно похвалилася колекцією купальників, вони зі Славою залишилися в теплих товариських стосунках.

Я не скажу, що ми були друзями, але ми завжди були рідними людьми, які підтримували одна одну у всіх життєвих ситуаціях. Мені б хотілося, щоб Слава постала у всій красі. У неї дуже багато сил, енергії і творчих ідей. І так само вона, сподіваюся, чекає від мене чогось колосального", – сказала артистка на знімальному майданчику шоу" Співають всі! ", однією з суддів якого вона стала.

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НЕАНГЕЛИ / Фото: прес-служба

Що тепер з гуртом НЕАНГЕЛИ

На початку березня цього року дует НеАнгели припинив своє існування . Слава Камінська та Вікторія Смеюха заявили, що тепер будуть сольними артистками. 26 березня, Слава (тепер уже SLAVA KAMINSKA) презентувала свою першу сольну пісню – "911". А Віка, яка вибрала псевдонім VIKTORIA, представила свій перший сольний трек 21 травня цього року. Він отримав символічну назву "Ми не ангели".

Як заявив експродюсер гурту, Юрій Нікітін, НЕАНГЕЛИ продовжить виступати на приватних заходах.

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