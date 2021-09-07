Слава Камінська ніколи не готує своєму чоловікові: Він відмінно справляється сам

Екс-учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська не хоче розповідати про свого коханого. Співачка лише зізналася, що не готує вдома, тому що цим займається чоловік

Слава Камінська зізналася, що не готує вдома і не любить прибирати / Фото: Скріншот з YouTube

У Слави Камінської, яка нещодавно випустила богемний кліп Slava Bogu, і домробітниця, тому що сама артистка з дитинства ненавидить прибирання.

Я по дому не роблю нічого. Ось чесно. Не отримую я від цього задоволення. У дитинстві мама змушувала мене прибират ... вона мене карала, змушувала пилососити. Ось знаєте, не можна дітей змушувати щось робити. Тому що виросте потім таке – ні пилососити, ні прибирати, – розповіла Слава в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Зате Славі подобається готувати. Тільки трапляється це не так часто, як можна подумати. Якщо раніше зірка і прибирала, і готувала, то зараз у неї на домашні турботи немає ні часу, ні сил.

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Слава Камінська з дитинства не любить домашній побут / Скріншот з відео

Своєму чоловікові Камінська, до речі, теж не готує.

Він відмінно готує сам. Сам готує, сам миє посуд і сам прибирає після себе. І за мною ще прибирає, миє посуд, – зізналася Слава.

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Щось нам підказує, що їй дістався ідеальний чоловік)

Та про особисте Слава Камінська говорити не хоче. Зате розповіла, хто її новий продюсер – на початку весни група "НЕАНГЕЛИ" офіційно розпалася і слава зайнялася сольною кар'єрою.

Я собі продюсерка. Я собі спонсорка, я собі співачка. Я самостійна жінка. Що хочу, те й роблю, – каже вона.

Український дует "НЕАНГЕЛИ" припинив існування після 15 років виступів на сцені. Про це першою повідомила одна з солісток колективу – Слава Камінська. Вона зазначила, що тепер вони з Вікторією Смеюхою виступатимуть як сольні артистки.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю зі Славою Камінської для програми "Зірковий шлях":

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