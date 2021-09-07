Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій

Кіркорова захейтили

Помер Борис Краснов

МакSим в Урганта

Кіно у Венеції

Чоловіки у сукнях

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Слава Камінська ніколи не готує своєму чоловікові: Він відмінно справляється сам

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 17:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екс-учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська не хоче розповідати про свого коханого. Співачка лише зізналася, що не готує вдома, тому що цим займається чоловік
Слава Камінська зізналася, що не готує вдома і не любить прибирати
Слава Камінська зізналася, що не готує вдома і не любить прибирати / Фото: Скріншот з YouTube

У Слави Камінської, яка нещодавно випустила богемний кліп Slava Bogu, і домробітниця, тому що сама артистка з дитинства ненавидить прибирання.

Я по дому не роблю нічого. Ось чесно. Не отримую я від цього задоволення. У дитинстві мама змушувала мене прибират ... вона мене карала, змушувала пилососити. Ось знаєте, не можна дітей змушувати щось робити. Тому що виросте потім таке – ні пилососити, ні прибирати, – розповіла Слава в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Зате Славі подобається готувати. Тільки трапляється це не так часто, як можна подумати. Якщо раніше зірка і прибирала, і готувала, то зараз у неї на домашні турботи немає ні часу, ні сил.

Реклама

Слава Камінська з дитинства не любить домашній побут / Скріншот з відео

Своєму чоловікові Камінська, до речі, теж не готує.

Він відмінно готує сам. Сам готує, сам миє посуд і сам прибирає після себе. І за мною ще прибирає, миє посуд, – зізналася Слава.

Реклама

Щось нам підказує, що їй дістався ідеальний чоловік)

Та про особисте Слава Камінська говорити не хоче. Зате розповіла, хто її новий продюсер – на початку весни група "НЕАНГЕЛИ" офіційно розпалася і слава зайнялася сольною кар'єрою.

Я собі продюсерка. Я собі спонсорка, я собі співачка. Я самостійна жінка. Що хочу, те й роблю, – каже вона.

Український дует "НЕАНГЕЛИ" припинив існування після 15 років виступів на сцені. Про це першою повідомила одна з солісток колективу – Слава Камінська. Вона зазначила, що тепер вони з Вікторією Смеюхою виступатимуть як сольні артистки.

Реклама

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю зі Славою Камінської для програми "Зірковий шлях":

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Огляд гучних кінопрем'єр
Цікаво
Пішла епоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

Жан-Поль Бельмондо актор
R.I.P
Зізнання
Настя Івлєєва вперше розкрила подробиці розлучення з Елджеем
Ну, і чому
Жан-Поль Бельмондо в молодості
Життя у 10 фото
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти