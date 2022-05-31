Собаку, якого побила Людмила Успенська, чекає серйозна операція

Собаці, якого побила Любов Успенська, потрібна операція

30 травня російська співачка Любов Успенська побила собаку своєї сусідки. Артистка сподівалася, що про цю історію ніхто не дізнається, але інцидент швидко став надбанням громадськості.

Як же все було?

За словами сусідки Успенської – дизайнерки Анни Кауфман, співачка погналася за тримісячним цуценям французького бульдога, який вибіг за територію ділянки та нібито хотів вкусити йоркширського тер'єра співачки. Людмила забігла у двір сусідки, але, виявивши там тільки старого собаку, почала його бити рукояткою повідця. Адвокатом Анни Кауфман став Олександр Добровінський. Як повідомляє Telegram-канал "Звездач", Добровінський розповів, що на собаку чекає серйозна операція на око.

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Має бути операція в собаки, якого побила Успенська, бо там пошкоджене око. Після цього вирішуватимемо які будуть вимоги до Успенської, бо там і честь і гідність, там жорстоке поводження з тваринами, там багато всяких речей. Побитий собака, який потребує операції, за російським законодавством прирівнюється до активу, тому крім того, що це жорстоке поводження, це зовсім не моральна шкода. Це збитки, які завдано активу людини, — заявив Добровінський.

Відео побиття пса зафільмувати не вдалося. У Мережі з'явився ролик, на якому Успенська матюкається на сусідку та загрожує їй.

Зазначимо, Людмила Успенська народилася у Києві та часто давала концерти в Україні. Ба більше, Успенська заявляла, що не вважає себе російською співачкою, адже має американське громадянство. Втім, під час повномасштабної війни РФ проти України вона так і не наважилася озвучити свою позицію чи засудити рашистських окупантів за їхні звірства.