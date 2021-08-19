Собчак висміяла людей, які критикують скульптуру в Москві, і зачепила Галкіна. Він відповів (відео)

Ксенія Собчак висміяла росіян і Максима Галкіна, які розкритикували скульптуру в Урса Фішера в Москві / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/xenia_sobchak

Багатьом 12-метрова споруда нагадала купу сміття або екскрементів. Думку жителів Москви підтримав і Максим Галкін, який в Instagram висміяв твір мистецтва, оскільки теж не зрозумів задумку автора.

Ксенія Собчак у своєму Instagram назвала всіх, кому не сподобалася скульптура, "лохами, які не вміють цінувати сучасне мистецтво". За словами Собчак, таким людям подобається "Блакитний вогник", олів'є, жарти про тещу і французький замок в російському селі". Останні слова, як здогадався Максим Галкін, були написані про нього, адже вони з Аллою Пугачовою як раз і проживають в замку в селі Грязь недалеко від Москви.

Комік не розгубився і записав відеозвернення Ксенії Собчак, продемонструвавши кілька творів сучасного мистецтва, які встановлені на території його замку.

Максим показав скульптуру Ханса Гігера – швейцарського художника, який створював образи героїв фільму "Чужий". Також Галкін показав твір російського автора, який переглянув образ Георгія Побідоносця і створив скульптуру зі сталі.

Скріншот: Instagram

Також Галкін продемонстрував фігуру Бетмена, яка стилізована під античну статую. Її створив італійський скульптор Едріан Транквілі.

Скріншот: Instagram

Свою негативну думку стосовно скульптури Фішера висловили і інші російські знаменитості. Галкін прокоментував цей момент:

Якраз-таки тому, що ми багато чого бачили і багато знаємо, ми дозволяємо собі публічно висловити думку про цей твір. Мистецтво може бути яким завгодно. Але мистецтво, яке стоїть в центрі великого, старого міста, столиці, повинно бути талановитим, – заявив артист.

Що це за скульптура?

Урс Фішер – сучасний швейцарський художник, який створює інсталяції та скульптури, використовуючи глину, дерево, віск, скло, пластик і навіть їжу.

Як кажуть мистецтвознавці, скульптура, яка була встановлена на Болотній набережній в Москві, символізує "перетворення і становлення" чого-небудь.

Скульптура Урса Фішера в Москві / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Багато росіян не оцінили твір мистецтва, порівнявши його з "купою сміття або екскрементів". Повідомляється, що скульптура встановлена не назавжди, а лише тимчасово. Тим не менш, вона вже встигла викликати великий резонанс в суспільстві.

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