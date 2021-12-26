Софія Ротару змінила імідж і тепер виглядає старшою за свої роки (фото)

Софія Ротару поміняла зачіску – як зараз виглядає співачка / Фото: instagram.com/new_year_tv

Софії Михайлівні – 74. Вона завжди відрізнялася яскравою зовнішністю, а зараз виглядає так само добре, як і у молодості. Почасти це завдяки косметологічним та хірургічним процедурам, яких зірка зробила чимало.

Але іноді зіпсувати все може невдала зачіска. Для шоу "Новорічна ніч на Першому. 30 років потому" Ротару зробили укладку, яка дуже старить артистку.

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Софія Ротару змінила імідж / Фото: instagram.com/new_year_tv

Однак у соцмережі багато шанувальників Софії порівнюють її новий образ із образом 1992-го.

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Софія Ротару у новорічному шоу на "Першому каналі" / Фото: instagram.com/new_year_tv

Ось, як Софія Ротару виглядала 30 років тому на новорічному концерті:

Софія Ротару у 1992 році / Фото: YouTube

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У коментарях під знімками Ротару, які опубліковані в Instagram-профілі "Перший Новорічний" шанувальники зазначили, що Софія Михайлівна не змінилася.

"Софія Михайлівна – шикарна! Роки над нею не владні!"

Скриншот: instagram.com/new_year_tv

"Чудовий неповторний образ Софії Михайлівни. Як у новорічну ніч 1992 року. Як же час летить..."

Скриншот: instagram.com/new_year_tv

Останнім часом у Мережі обговорюють не лише секрет молодості Софії Ротару, а й здоров'я артистки. Представники співачки всі чутки про проблеми зі здоров'ям зірки спростовують.