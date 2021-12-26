София Ротару сменила имидж и теперь выглядит старше своих лет (фото)

София Ротару поменяла прическу - как сейчас выглядит певица / Фото: instagram.com/new_year_tv

Софии Михайловне – 74. Она всегда отличалась яркой внешностью, а сейчас выглядит так же хорошо, как и в молодости. Отчасти это благодаря косметологическим и хирургическим процедурам, которых звезда сделала немало.

Но иногда испортить все может неудачная прическа. Для шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя" Ротару сделали укладку, которая очень старит артистку.

Реклама

София Ротару сменила имидж / Фото: instagram.com/new_year_tv

Однако в соцсети многие поклонники Софии сравнивают ее новый образ с образом в 1992-м.

Реклама

София Ротару в новогоднем шоу на "Первом канале" / Фото: instagram.com/new_year_tv

Вот, как София Ротару выглядела 30 дет назад на новогоднем концерте:

София Ротару в 1992 году / Фото: YouTube

Реклама

В комментариях под снимками Ротару, которые опубликованы в Instagram-профиле "Первый Новогодний", поклонники отметили, что София Михайловна не изменилась.

"София Михайловна – шикарная! Годы над ней не властны!"

Скриншот: instagram.com/new_year_tv

"Обворожительный неповторимый образ Софии Михайловны. Как в новогоднюю ночь 1992 года. Как же время летит..."

Скриншот: instagram.com/new_year_tv

В последнее время в Сети обсуждают не только секрет молодости Софии Ротару, но и состояние здоровья артистки. Представители певицы все слухи о проблемах со здоровьем звезды опровергают.