София Ротару сменила имидж и теперь выглядит старше своих лет (фото)

София Ротару поменяла прическу - как сейчас выглядит певица / Фото: instagram.com/new_year_tv
Софии Михайловне – 74. Она всегда отличалась яркой внешностью, а сейчас выглядит так же хорошо, как и в молодости. Отчасти это благодаря косметологическим и хирургическим процедурам, которых звезда сделала немало.
Но иногда испортить все может неудачная прическа. Для шоу "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя" Ротару сделали укладку, которая очень старит артистку.
Однако в соцсети многие поклонники Софии сравнивают ее новый образ с образом в 1992-м.
Вот, как София Ротару выглядела 30 дет назад на новогоднем концерте:
В комментариях под снимками Ротару, которые опубликованы в Instagram-профиле "Первый Новогодний", поклонники отметили, что София Михайловна не изменилась.
- "София Михайловна – шикарная! Годы над ней не властны!"
- "Обворожительный неповторимый образ Софии Михайловны. Как в новогоднюю ночь 1992 года. Как же время летит..."
В последнее время в Сети обсуждают не только секрет молодости Софии Ротару, но и состояние здоровья артистки. Представители певицы все слухи о проблемах со здоровьем звезды опровергают.