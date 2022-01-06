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Софія Стужук покрасувалася апетитними сідницями на тлі засніжених гір, але фани це не оцінили

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 січня, 16:04
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Популярна українська блогер вирішила продемонструвати шанувальникам свою фігуру після схуднення та виставила фото у спідній білизні на загальний огляд
Софія Стужук показала фото у білизні
Софія Стужук показала фото у білизні / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер Софія Стужук, яку підозрюють у романі з колишнім чоловіком Сашка Бо Ігорем Пустовітом, вирішила показати фолловерам результат свого схуднення.

На своїй сторінці у Instagram Софія поділилася фото у спідній білизні на тлі засніжених карпатських гір.

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Новини на сьогодні: Я схудла і зараз подобаюся собі більше, ніж будь-коли в житті. Я щаслива. Ми знову в Буковелі, – написала під фотографіями Стужук.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогер не соромиться показати свої принади в соціальних мережах – Софія рекламує білизну та купальники, робить сексуальні знімки на пляжі і не боїться продемонструвати наготу.

Фото – instagram.com/sofia_stuzhuk

На думку багатьох своїх шанувальників, дівчина зловживає тим, що показує своє тіло публіці і виставляє досить відверті фото в Мережі.

  • "Через 20 років діти показуватимуть фото вашим онукам. І говоритимуть – це ваша бабуся з голим задом на всю країну"
  • "Навіщо таке виставляти! Мабуть, лише такі фото набирають лайки"
  • "Сором одягнися!"
  • "Що за звичка дупою світити перед камерою?"
  • "Святий вечір баба, що ти закидаєш!"
Скріншот-instagram.com/sofia_stuzhuk

Хоча були й ті шанувальники, які похвалили Стужук і зробили компліменти її схудлій фігурі.

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Нагадаємо, що раніше Софія зробила собі пластичну операцію та змінила форму грудей .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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