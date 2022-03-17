Соліст балету Національної опери Артем Дацишин загинув від рук російських окупантів

Загинув артист балету Артем Дацишин / Фото: Facebook

Слідом за трагічною новиною про смерть заслуженої артистки України Оксани Швець , стало відомо про загибель соліста балету Національної опери України Артема Дацишина

Про смерть артиста повідомила колега Дацишина Тетяна Боровик на своїй сторінці Facebook .

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Скріншот – Facebook

Як стало відомо, артист зазнав серйозних поранень після обстрілу російських окупантів ще на початку війни, 26 лютого. Декілька тижнів Дацишин перебував у лікарні, де боровся за життя.

На жаль, життя зірки балету обірвалося у віці 43 років. Прощання з Дашициним пройде 18 березня об 11-й годині ранку.

Артем Дацишин: що відомо?

Артем Дацишин народився у Херсоні. Артист був лауреатом міжнародного конкурсу Сергія Ліфаря та Рудольфа Нурієва. Ім'я Дацишина з'являлося на афішах у Японії, Німеччині, Італії, Лівані та інших країнах.

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Найбільш відомі постановки за участю Дацишина: "Лебедине озеро", "Лускунчик", "Спляча красуня" П. Чайковського, "Жизель" А. Адана, "Баядерка" Л. Мінкуса, "Ромео та Джульєтта" С. Прокоф'єва.

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