Російські окупанти зруйнували будинок колишнього чоловіка Ані Лорак (фото)

Йде 22-й день війни Росії проти України. Гинуть мирні жителі, російські ракети продовжують руйнувати українські будинки. Цього разу снаряд прилетів до приватного будинку Юрія Фалеса у Подільському районі.
Український продюсер показав дещо фото зруйнованого будинку.
Ні вдома, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново! – написав експродюсер Ані Лорак Facebook .
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Нагадаємо, нещодавно російські окупанти розбомбили будинок українського телеведучого Ігоря Кондратюка. Це сталося у день його народження. Як зазначив український телеведучий, ніхто не постраждав.
Раніше режисер "Орла та решки" Євген Синельников розповів, як до його будинку прийшли рашисти.
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