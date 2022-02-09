Соліст Green Grey Мурік: "Хотів вийти у Тульській області на сцену з українським прапором"

Дмитро Муравицький (Мурік) із Green Grey дав відверте інтерв'ю / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial, пресслужба

"Сьогодні" поговорили з Муріком про те, чому вдруге не став батьком, які стосунки у нього з колишнім і нинішнім дружинами та дорослим сином, про улюбленого кота, сучасну музику. Торкнулися теми гастролей у Росії, мовного скандалу та розпитали про долю бас-гітариста Green Grey, який у 2013-му був засуджений за поширення марихуани.

Під час нашого дзвінка Дмитро репетирував одну з композицій, яка прозвучить на його концерті 13 лютого в клубі Pepper's Club. Там рокер виступить у складі свого сайд-проєкту MRK. Концерт називається "50 грамів життя" і присвячений він 50-річчю музиканта.

Реклама

Про вік

З цієї нагоди ми не могли не поцікавитися у Дмитра, як він ставиться до свого віку.

Знаєте, у рояля все те ж саме, що було раніше. Єдине, що змінилося – хаєр-дизайн – тенденція до укорочення (усміхається). Мандраж перед сценою, як і раніше, залишився – це говорить про те, що я займаюся все ж тим, що люблю. Подивіться на Оззі Озборна – це людина, на яку я рівняюсь. Думаєте, він внутрішньо змінився? Я вважаю, що людина у 18 формується остаточно. Звичайно, з віком свідомість з'являється, але рокер, я вважаю, – це вічний студент, – каже Мурік.

Дизель и Мурік з Green Grey / Фото: пресслужба

Ще один ювілей

2023 року свій ювілей відзначить і Green Grey. Страшно подумати, але гурту виповниться 30 років! Час, куди ти так поспішаєш? Чим же на честь ювілею музиканти здивують свою публіку?

Реклама

Зараз найкращий час, щоб смішити Бога. А взагалі ми практично однолітки з нашою країною. Тому ми вже зробили подарунок нашим слухачам, випустивши альбом "Спичка" (реліз альбому відбувся 24 серпня 2021 року – у День Незалежності України – Ред.)

Як каже Дмитро, альбом "був зачатий, потім він народився і зараз набирає сили". А ось які заходи заплановані до ювілею гурту – поки що секрет.

Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

Про другу дружину та стосунки з сином

Зі своєю другою дружиною Юлією Дмитро разом уже 15 років, вісім з яких – у шлюбі. Юлія молодша за Дмитра на 15 років. У музиканта також є син від першого шлюбу – Андрій, якому днями виповнився 31 рік. Ми розпитали Муріка про його стосунки з дружиною, про те, чи хоче він стати батьком вдруге і як спілкується зі своїм дорослим сином.

Реклама

У нас є пісня, я її називаю весільною. Пісня не Green Grey, а сайд-проекта MRK. Кліп було знято до нашого весілля, в Одесі. Юля мені якось сказала: "Ось твоя попередня дружина знялася в тебе в кліпі, а в мене кліпу немає". І ось було знято відеокліп на трек "В зале зрительном". Там є фраза "Если бы не мой природный оптимизм, ведь в гневе мы с тобою катаклизм". Загалом, ми італійська сім'я – буває, сваримося, миримося. В нас цікаво!

Дмитро Муравицький із дружиною Юлією / Фото: пресслужба

На запитання про дітей Мурік відповідає з гумором, мовляв, його кіт Кузя – головне пухнасте дитя. Каже, що поки що не планував стати батьком удруге, адже зараз до цієї справи ставиться із великою відповідальністю.

Поки що не замислююся про це. Я вам скажу чесно. Мені все, що відбувається у світі не те що не вселяє оптимізм...Час зараз якийсь каламутний, – ділиться рокер, – Як каже Дизель, є шкіряні діти, а є волохаті. Ось, у мене зараз волохата дитина.

Кіт Дмитра Муравицького – Кузя / Фото: пресслужба

З колишньою дружиною Тетяною Дмитро майже не спілкується, дуже рідко. Наразі жінка проживає в іншій країні. З їхнім спільним сином Андрієм Мурік підтримує добрі стосунки, але, як наголосив музикант, "у кожного з них своє життя".

Нині він уже доросла людина. Такий собі на умі, не дуже любить, щоб у його життя хтось ліз. Тому він може мене вислухати, але потім сказати: "Тату, йди займайся своїми справами і не особливо лізь у мої", – ділиться Мурік.

90-ті, музика, політика та шоу-біз

Поговорили з Муріком і про 90-ті як знаковий час для світової музіндустрії.

Нині все створюється на багажі 90-х. Музика стала вкрай передбачуваною. Нещодавно вирішив послухати електронну музику та зрозумів, що все це вже було. А іноді не розумієш – це щось сучасне чи те, що я слухав на дискотеці у сьомому класі. А потім з'ясовується що це Бруно Марс (сучасний американський співак – Ред.), – пояснює Мурік.

Дмитро Муравицький, вокаліст Green Grey / Фото: пресслужба

Говорячи про музичну індустрію в Україні, Муравицький зазначив, що великий вплив на неї чинила та чинить політика.

У нас музіндустрія так на музіндустрію і не перетворилася, а коронавірус справи взагалі подубив. Спочатку був трушний шоу-біз – чистий лист. Ми змінювали світ довкола себе. Потім олігархічний шоу-біз – де купа гьорлзбендів – було видно, де інвестор ходить. А зараз держава почала лізти туди, куди не треба, – обурюється Мурік.

"Эмигрант тоникх линий не нашел"

Незважаючи на те, що Муріка в українській музіндустрії (та й державі загалом) влаштовує далеко не все, стати емігрантом, як в однойменній пісні Greeny Grey, він не планує.

Якби мені було 16-17 – можливо, і звалив би до Швеції чи Норвегії – мені імпонують ці держави. Мені подобається, що вони реально незалежні, не входять до жодних блоків. І там соціалізм. Не той, де мені вдалося пожити в СРСР, а справжній. Це коли ти сідаєш на лаві на автобусній зупинці, а тобі дупу підігрівають, – каже Мурік.

Мурік із Green Grey не збирається їхати з України / Фото: пресслужба

Про гастролі в Росії та мовний скандал

У липні цього року Мурік різко висловився щодо мовного закону в Україні. Все це сталося у контексті того, що Green Grey виключили з лайн-апу концерту до Дня Незалежності України через те, що всі їхні хіти – російською мовою.

Були нападки, мовляв, я не шаную український народ, мову. Я говорю російською, тому що я народився в місті Києві в 1971 році, так історично склалося. Зараз багато людей думають, що вони розмовляють українською, а насправді – це суржик! Я не хочу виглядати клоуном. У мене з самоідентифікацією все гаразд. Я стояв на мосту і з фанатами київського "Динамо" закидав камінням поїзд, в якому їхали фанати московського "Спартака". Які можуть бути претензії? (сміється).

Минулого року деяких українців обурив той факт, що Green Grey та ще кілька українських артистів мали намір виступити на фестивалі "Дика м'ята" в Росії. Як виявилося, гурт на фестиваль все ж таки не потрапив, COVID-19 перешкодив

Ми не їхали на фестиваль-нашестя, владний, російський, відомий г*вно-рок-фестиваль. "Дика м'ята" – сучасний, модний, абсолютно політично не заангажований, якісний фестиваль. Він входить до списку фестивалів типу Glastonberry. Там офігенний лайн-ап сучасних артистів, – пояснює Мурік.

Green Grey мали виступити на російському фестивалі / Фото: прес-служба

Це комусь завадить, якщо ми виступимо? Може, я хотів вийти на сцену в Тульській області з українським прапором. Не подобається комусь? Зараз поширена плеяда незрозумілих людей. Активіст – ти хто? Чим заробляєш на життя? Сьогодні тобі одні заплатили, завтра — інші. Такі люди просто не знають, як самовиразитися і самовиражаються таким чином. А взагалі, на чолі всього лежить економіка, яку останнім часом і із Заходу, і зі Сходу, і з Півдня намагаються розірвати. У нас у країні давно нічого не працює, а має працювати – має бути виробництво, – наголошує Муравицький.

Про бас-гітариста, який сидів у в'язниці

У 2011 році бас-гітариста Green Grey Петра Цимбала та його дружину засудили нібито за вирощування та збут марихуани. Подружжя провело за ґратами три роки. Ми вирішили поцікавитися у Муріка, як зараз у Петра справи. Виявилося, що музиканти дружать із дитинства. Ситуацію з ув'язненням Мурік називає несправедливою.

Багато в чому він мій учитель я ще тільки співав, а він був уже профі-гітаристом. Зараз те, що інкримінувалося хлопцям – легалізують. Це тоді була годівниця для ментів. Вони вирішили з шоу-бізу отримати гроші, – пояснює Мурік.

Наразі Петро з дружиною проживають у Києві. Цимбал грає у сайд-проєкті Муріка – MRK. Його можна буде побачити в Pepper's Club 13 лютого. Цього дня Мурік виступить на сцені й у складі Green Grey.

Петро Цимбал грає у MRK / Фото: пресслужба

Піти гарно

Завершували ми нашу розмову про те, яким Мурік бачить себе за кілька десятків років.

Померти на сцені – це не все, про що я мріяв, але це було б для мене досить логічно! Але, дай мені Бог здоров'я, як то кажуть (сміється).

Раніше ми поспілкувалися з актрисою Ольгою Сумською. В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" артистка розповіла про бьюті-процедури, сімейні стосунки та зарплату свого собаки.