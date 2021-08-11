Фронтвумен KAZKA пояснила, чому вважає себе квіром: Не дуже виходить зустрічатися з хлопцями

Олександра Зарицька розповіла про свою орієнтацію / Фото: instagram.com/kazka.band, Скріншот з YouTube

Фронтвумен KAZKA вважає себе квіром. При цьому Олександра Зарицька заперечує, що зробила камінг-аут . В інтерв'ю Маші Єфросиніної артистка пояснила, чому після її зізнання в Мережі активно почали обговорювати її орієнтацію.

Зарицька активно підтримує ЛГБТ-спільноту і у неї є друзі нетрадиційної орієнтації.

Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх в образу, – заявила артистка.

Але у самій співачки були стосунки тільки з чоловіками.

Моє ставлення до квір-людей трохи нетрадиційне, не таке як написано у Вікіпедії, – пояснила плутанину артистка.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька / Фото: прес-служба

Для співачки квір-люди – це не тільки про сексуальні стосунки.

Це також люди, які нетрадиційно дивляться на цей світ , може, нетрадиційно відносяться до шлюбу або вважають себе чайлдфрі. Це все про людей, які не дуже вписуються в традиційні стосунки, – пояснила Зарицька.

Співачка пояснила, чому вона вважає себе квір-людиною.

Я себе відношу до цих людей тому, що у мене не дуже виходить зустрічатися з хлопцями, але в цьому плані я відкрита людина, і я за свободу в усьому, – сказала фронтвумен KAZKA.

Коли Олександра Зарицька назвала себе квіром, вона хотіла підтримати камінг-аут MELOVIN, щоб він знав, що не один.

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