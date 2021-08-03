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MELOVIN усвідомив свою орієнтацію в 13 років – зізнання співака

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
3 серпня, 07:53
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Після того, як MELOVIN публічно заявив про свою орієнтацію, артист продовжує ділитися новими одкровеннями
MELOVIN вперше закохався в хлопця в 13 років
MELOVIN вперше закохався в хлопця в 13 років / Фото: instagram.com/melovin_official

У тому, що він бісексуал , MELOVIN зізнався на початку липня на сцені Atlas Weekend. Тоді цей момент викликав різну реакцію у публіки. Деякі зізнання співака порахували піар-компанією, що обурило артиста. MELOVIN вирішив розповісти в Instagram, як усвідомив свою орієнтацію.

За словами артиста – це сталося в підлітковому віці.

Я усвідомив свою орієнтацію в 13 років! У далекому по вже нинішніми мірками 2011 році. О так, я дуже добре пам'ятаю день, коли я зрозумів, що відчуваю щось інше, що раніше ніколи не відчував, – поділився співак.

Він зазначив, його не оточувала пропаганда, про яку зараз багато так активно говорять: розмов про ЛГБТ і фільмів з подібним підтекстом не було. Ріс співак в повноцінній сім'ї та орієнтація зовсім не пов'язана з вихованням.

Мене виховували справжнім чоловіком, який завжди поступиться місцем жінці, подасть руку, не образить словом, подумає, перш, ніж щось сказати. Для мене саме це показник чоловіки, а не орган між ніг,який бовтається, – розповів співак.

MELOVIN розповів про свою орієнтацію
MELOVIN розповів про свою орієнтацію / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN закохався в хлопця, з яким познайомився в ВКонтакте. Співак листувався з новим знайомим.

Через місяць я зловив себе на думці, що він мені подобається. Я відчував такі ж емоції, які відчував і до свого шкільного на той час кохання! До тієї самої дівчинки з рудим волоссям і прекрасними веснянками! Ось прям один в один той же спектр, починаючи від метеликів в животі, закінчуючи думками про людину 24/7, – розповів співак.

Артист не знав, що з ним відбувається. За допомогою Google пошуку MELOVIN дізнався про бісексуальність.

Виявляється, я не збожеволів, і такі люди, як я, це, увага! Один з варіантів норми. Але суспільство, коли я дорослішав, говорило мені інакше. Я дуже боявся зізнатися батькам. Мені було дико страшно! Це ж дуже відрізняється від того, що я бачу навколо, – згадав свої спогади співак.

MELOVIN згадав, як вперше закохався в хлопця
MELOVIN згадав, як вперше закохався в хлопця / Фото: instagram.com/melovin_official

У школі, коли заходила мова про ЛГБТ, артист стикався з негативною реакція. Уже тоді MELOVIN відстоював свою точку зору.

Людина просто відчуває любов до іншої статі, ніж ви, і це у нього з самого народження. Це не вибір! Це не мода! Це не хайп! Це не проти природи! – написав співак.

Як зізнався MELOVIN, деякі його знайомі хотіли б по клацанню пальців стати гетеросексуалами, аби уникнути осуду суспільства. Але співак вважає, потрібно боротися за свої права.

Я люблю людей, а не статеві органи, чого щиро бажаю і вам! А бути гомофобом в 21 століття – ганьба! – написав співак.

Дивіться інтерв'ю з MELOVIN для "Зіркового шляху":

Раніше MELOVIN заявив про погрози після зізнання в бісексуальності.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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