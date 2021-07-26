MELOVIN заявив про погрози після його зізнання в бісексуальності: Писали – "Я тебе поріжу"

За словами артиста, після того, як він публічно заявив про свою орієнтацію, йому довелося пережити хвилю хейту і зневажливого ставлення до себе, причому не тільки в соцмережах

MELOVIN заявив, що йому стали погрожувати через його орієнтацію / Фото: пресслужба

У тому, що він бісексуал , MELOVIN зізнався на початку липня на сцені Atlas Weekend. Тоді цей момент викликав різну реакцію у публіки. У багатьох змінилося ставлення до артиста. Як зізнається сам MELOVIN, його не хвилюють загрози і хейт. Єдине, що розлютило музиканта – це те, що багато хто подумав, ніби артист зробив камінг-аут заради піару.

Мене образило, коли ЗМІ почали писати, що це хайп. Друзі, на чому хайпувати? На своїй орієнтації? Ні, це не так, адже мені важливо, щоб люди свідомо могли зробити цей крок на зустріч своїм батькам і друзям. У моєму оточенні є ті, хто бояться цього, – розповів MELOVIN в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

За словами MELOVIN, нещодавно двоє охоронців на концерті відмовилися працювати з ним через його зізнання в бісексуальності.

Дуже багато було погроз в діректі: "Я тебе поріжу" і так далі. Але таке мене не лякає зовсім. У мене є охоронець, я нічого не боюся, що я такого зробив?!" – поділився MELOVIN.

Нагадаємо, в перший день фестивалю Atlas Weekend співак MELOVIN зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем. Після цього в Instagram співак повідомив про свою бісексуальність.

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров публічно підтримав MELOVIN, зазначивши, що артист зробив "справжній чоловічий вчинок".

Дивіться інтерв'ю з MELOVIN для "Зіркового шляху":