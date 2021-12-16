"Сплю по 4 години на добу": співачка Камалія шокувала своїм графіком у свята

Камалія розповіла про свій графік / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новорічну ніч о 00:00 канал "Україна" покаже святкову прем'єру концерту-нагородження найкращих пісень 2021-го року "Музична платформа".

Відома співачка KAMALIYA, яка показала як з дочками доглядає себе За лаштунками шоу розповіла, як справляється з божевільними графіками і чому в цей час не дає собі розслабитися.

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На сцені "Музичної платформи" KAMALIYA з'явилася у відвертому чорному комбінезоні та виконала композицію "Танцюю"

У мене вже виробилася спеціальна система, як пережити цей божевільний час. Наприклад, я випиваю таблеточку мелатоніну і за його допомогою висипаюся лише за 4 години, – зізнається KAMALIYA.

За словами співачки, у такому напруженому графіку вона може протриматися 1-1,5 місяці, а далі – їй просто необхідно вирушити у відпустку.

Артистка із сім'єю вже планують спільний відпочинок. За словами Камалії, це буде кілька місць, одне з яких – Західна Україна.

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Камалія на "Музичній платформі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У концерті-нагородженні "Музична платформа" також запалять: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, AYAN , Анна Трінчер, гурти "Антитела", "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" в ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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