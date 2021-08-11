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Камалія розчулила кадрами з підрослими двійнятами в Туреччині: Очима на маму схожі (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
11 серпня, 19:18
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Українська артистка порадувала шанувальників сімейними фотографіями з відпочинку. З родиною та друзями знаменитість вирушила на популярний курорт в Туреччині
Камалія з чоловіком і дочками в Туреччині
Камалія з чоловіком і дочками в Туреччині / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія, яка нещодавно з дочками й батьком відпочила на Блакитних озерах, тепер вирушила до Туреччини. Зіркова родина позувала в Мармарисі в Туреччині, а від очей шанувальників не сховалося, як двійнята Арабелла і Мірабелла підросли та стали ще більше схожі на батьків.

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Кадрами з відпочинку Камалія поділилася в Insagram-акаунті. На фото вона з чоловіком і їхніми дочками позують на палубі.

Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч рідні люди, – написала Камалія.

Камалія з дочками і Оленою Бернацької
Камалія з дочками і Оленою Бернацької / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До Камалії приєдналися друзі їхньої сім'ї. Фото зворушили шанувальників артистки – Камалія та Мохаммад Захур справді вважаються однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

Камалія з дочками Арабеллою і Мірабеллою
Камалія з дочками Арабеллою і Мірабеллою / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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У коментарях відзначили, як швидко підросли дівчинки.

  • "Яка ювелірна робота. Одна дівчинка – копія мами, друга – копія тата"
  • "Камалія, дівчинки – копії твої!"
  • "Дівчата очима на маму схожі"

Нагадаємо, що Камалія вийшла заміж за бізнесмена Мохаммада Захура у 2003 році. Через 10 років у пари народилися двійнята. Наступного місяця дівчаткам виповниться вісім років.

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Дивіться в сюжеті дивовижну історію кохання Камалії та Мохаммада:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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