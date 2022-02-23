Довідка про перетин кордону від Alina Pash: поліція відкрила провадження про можливу підробку документа

Ситуація з Alina Pash отримала продовження / Фото: instagram.com/alinapash

Поки наші читачі обговорюють, як букмекери оцінюють шанси Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", з'явилися новини від Alina Pash.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Національна поліція України відкрила провадження щодо можливого підроблення довідки переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash про законне перетинання кордону з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили у ГУ НП у Києві у відповідь на запит УНН. Розпочато досудове розслідування.

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Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу, – йдеться у повідомленні.

Зараз триває розслідування ситуації / Фото: instagram.com/alinapash

А це означає, що історія матиме продовження.

Коротко про ситуацію

Нагадаємо, співачка Аліна Паш виграла Національний відбір на "Євробачення-2022". Але в результаті вибухнув скандал через порушення правил конкурсу, через що співачку дискваліфікували (до цього вона сама відмовилася їхати на конкурс). Відомо, що Аліна Паш виступала у Криму на весіллі 2015 року. Вона запевнила суспільство, що не порушувала українські закони і прибула до Криму не літаком, а автобусом.

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Також артистка заявила, що довідки, що підтверджують це, вона надала "Суспільному" перед фіналом Нацвідбору. У результаті виявилося, що Державна прикордонна служба не видавала співачці довідку про законне перетинання державного кордону України. Тож переможницю почали підозрювати у підробці. Виявилося, що довідку надав член команди, а не співачка особисто.

Також читайте, що загрожує члену команди Alina Pash, який підробив довідку про в'їзд співачки до Криму.

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