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Як букмекери оцінюють шанси Kalush Orchestra на "Євробаченні"-2022?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 16:50
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Підготовка до "Євробачення"-2022 у розпалі. І цього тижня з'явилася попередня інформація від букмекерів, хто переможе у конкурсі. Яке місце займе Україна, читайте у нашому матеріалі.
Букмекери оцінили шанси групи
Букмекери оцінили шанси групи / Фото: kalush.official

Нагадаємо, цього тижня стало офіційно відомо про те, що Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні" у Турині. У зв'язку з оновленнями з'явилася інформація про те, як букмекери оцінюють шанси України на конкурсі.

Так, список із ймовірними переможцями "Євробачення"-2022 вже з'явився на сайті Eurovision World . На думку букмекерів, Kalush Orchestra гідний п'ятого місця. Шанси на перемогу українців оцінюють аналітики на 5%.

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Як і останні роки, на першому місці Італія. Це дует Mahmood та BLANCO. На перемогу італійців букмекери ставлять 18%.

На другому місці з 11% ймовірності – Австралія, на третьому – Польща з 7%, на четвертому – Швеція.

Замикає п'ятірку України.

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рейтинг букмекерів на "Євробачення"

Поки що розслаблятися рано, оскільки не всі країни обрали своїх представників, тож, швидше за все, рейтинг букмекерів змінюватиметься. Є шанс, що Україна підніметься ще вищим.

До речі, на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra виконають композицію Stefania. Пропонуємо згадати їхній виступ на Нацвідборі.

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Нагадаємо, Суспільне запропонувало Kalush Orchestra поїхати до Італії замість переможниці Нацвідбору Alina Pash після дискваліфікації за підроблену довідку про перетин кримського кордону.

До речі, українці вимагають усунути Росію від "Євробачення".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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