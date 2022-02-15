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Євробачення – до побачення? Документи Аліни Паш про законну поїздку до Криму виявилися підробкою

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 15:48
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Державна прикордонна служба не видавала співачці довідку про законний перетинан державного кордону України
Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України
Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash надала документи про легальний перетин кордону із Кримом з боку України.

У паперах, як повідомлялося, наданих Держприкордонслужбою України, повідомлялося, що Аліна Паш перетинала кордон України через КПВВ Чаплинка 11 та 13 серпня 2015 року.

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Та сьогодні стало відомо, що у ДПСУ відповідних документів переможниці Нацвідбору не видавали. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на спікера ДПСУ Андрія Демченка.

Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення.

Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався.

Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. В найближчий час мовник отримає нашу відповідь, – йдеться в заяві.

Водночас підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на запит, що надійшов від НОТУ, з приводу поїздки Аліни Паш до Криму.

Чи поїде Alina Pash на "Євробачення-2022"?

Вчора під час прес-конференції голова НОТУ Микола Чернотицький заявив, що Суспільне не готове підписувати договір з Аліною Паш. Він додав, що компанія ухвалить рішення, якщо виявиться, що документи, надані переможницею Нацвідбору – це фейк.

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Малоймовірно, що Україна відмовиться від участі у "Євробаченні-2022", якщо Alina Pash буде дискваліфікована. Можливо, замість неї до Італії поїде колектив Kalush Orchestra, котрий у фіналі Національного відбору набрав найбільшу кількість балів від глядачів.

Раніше Суспільний мовник надіслав запит до Держприкордонслужби з проханням перевірити довідку Аліни Паш про в'їзд до Криму з території України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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