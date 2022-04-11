Стало відомо, чому герцогів Сассекських не покликали на весілля Бекхемів у США

Цікаво, як герцоги сприйняли новину / Фото: Getty Images, British Vogue

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц – одна з найобговорюваніших тем цього тижня у світі шоубізнесу. На додачу також обговорюють гостей на урочистому заході у Флориді. За оцінками експертів, весілля коштувало три мільйони фунтів стерлінгів. Багато хто очікував побачити там членів королівської сім'ї, але їх не було.

Як повідомляє видання Mirror, недарма на весіллі Брукліна Бекхема не було Меган Маркл та принца Гаррі, хоча весілля відбулося у США. Справа в тому що герцогів Сассекських не звали! При цьому на весіллі Меган і Гаррі подружжя Бекхемів було.

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Багато хто запитує, що ж стало причиною. Виявляється, Девід та Вікторія Бекхем включили до списку запрошених на весілля їхнього старшого сина. тільки герцогів Кембриджських. І щоб не створювати ніякове становище, герцогів Сассекських не звали.

І оскільки Кейт Міддлтон і принц Вільям не змогли прибути на торжество, у результаті ніхто з перших пар королівської родини Великої Британії на весіллі Брукліна та Ніколи не був присутнім. Повідомляється, що герцоги Кембриджські отримали особистий лист від знаменитої британської пари, але відхилили його, надіславши молодятам вітання та найкращі побажання.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям

Чи позначиться якось ця ситуація на відносинах Сассексів та Бекхемів, невідомо, але інсайдери вже називають цю ситуацію "нехтуванням", адже самі Бекхеми були присутні на церемонії вінчання Меган та Гаррі 2018 року.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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