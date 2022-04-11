Дружина Брукліна Бекхема показала свою сукню від Valentino та рідкісне фото з батьком-мільярдером

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц заручилися в 2020 році і лише через два роки змогли влаштувати весілля, про яке так довго мріяли. Урочистість відбулося в особняку батька нареченої на Палм-Біч у Флориді.
Наступного дня Нікола опублікувала кілька кадрів в Instagram, які зробили фотографи під час церемонії та після неї.
Наприклад, Нікола показала рідкісний знімок, на якому вона йде, тримаючи за руку свого батька – мільярдера Нельсона Пельтца .
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Також Нікола дала можливість своїм фанатам ближче розглянути її весільну сукню від Valentino.
Крім цього, Пельтц розмістила пару фото зі своїм чоловіком – 23-річним Брукліном Бекхемом.
Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей , які постраждали під час війни в Україні