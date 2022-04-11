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Дружина Брукліна Бекхема показала свою сукню від Valentino та рідкісне фото з батьком-мільярдером

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 квітня, 13:43
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10 квітня пройшло довгоочікуване весілля сина Девіда та Вікторії Бекхем, Буркліна Бекхема, та його обраниці – актриса Ніколи Пельтц. Дівчина є дочкою відомого американського мільярдера Нельсона Пельтца
Нікола Пельтц показала рідкісні знімки з весілля
Нікола Пельтц показала рідкісні знімки з весілля / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц заручилися в 2020 році і лише через два роки змогли влаштувати весілля, про яке так довго мріяли. Урочистість відбулося в особняку батька нареченої на Палм-Біч у Флориді.

Наступного дня Нікола опублікувала кілька кадрів в Instagram, які зробили фотографи під час церемонії та після неї.

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Наприклад, Нікола показала рідкісний знімок, на якому вона йде, тримаючи за руку свого батька – мільярдера Нельсона Пельтца .

Нікола Пельтц і її батько Нельсон Пельтц
Нікола Пельтц і її батько Нельсон Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Також Нікола дала можливість своїм фанатам ближче розглянути її весільну сукню від Valentino.

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Нікола Пельтц у своїй весільній сукні
Нікола Пельтц у своїй весільній сукні / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Крім цього, Пельтц розмістила пару фото зі своїм чоловіком – 23-річним Брукліном Бекхемом.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружилися
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружилися / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

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Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей , які постраждали під час війни в Україні

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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