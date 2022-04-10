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Особняка по сусідству з Опрою мало: герцоги Сассекські хочуть купити квартиру в Нью-Йорку

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 18:37
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З'явилася інформація про те, що Меган і Гаррі мають намір придбати нову нерухомість у "великому яблуку"
У пари великі плани на підкорення Нью-Йорка
У пари великі плани на підкорення Нью-Йорка / Фото: Getty Images, открытые источники

Поки що в мережі обговорювали новини про те, що Меган Маркл припинила королівський патронаж над притулком Mayhew для тварин, з'явилися нові повідомлення від західних таблоїдів про цю пару. Виявляється, принц Гаррі та Меган Маркл шукають собі квартиру у Нью-Йорку!

Нагадаємо, зараз герцоги Сассекські живе в особняку в Монтесіто, який вони купили в іпотеку за 14,65 мільйона доларів. Але, як виявилося, парі там не дуже зручно. Раніше, до речі, там були виявлені людські останки у дворі, і цей факт не міг не засмучувати пару, хоча сам район їм дуже подобався – поряд живуть Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.

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особняк Меган і Гаррі у Монтесіто

Тепер газета The Mirror пише, що Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми не почуваються в цьому будинку самотньо і захищено. І хоча у Нью-Йорку в цьому плані ситуація ще гірша, вони мають намір купити там нове житло. Повідомляється, що герцоги Сассекські мають намір оселитися неподалік штаб-квартири ООН.

Це багато говорить про плани пари на міжнародну діяльність. А після зустрічі в штаб-квартирі ООН у вересні минулого року, де вони зустрічалися із заступником Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, головою Групи зі сталого розвитку Аміною Мохаммед, очевидно, вони зміцнилися у своєму бажанні мати нерухомість у "великому яблуку". Чи вдасться парі знайти ідеальні апартаменти, покаже час.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку
Меган і Гаррі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Також не пропустіть, за що батько Меган Маркл критикує дочку та зятя.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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