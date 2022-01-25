Стало відомо, у якому півфіналі виступить Україна на "Євробаченні"-2022

Сьогодні були визначені учасники півфіналів "Євробачення"-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua
Доки наші читачі обговорювали скандал на Нацвідборі "Євробачення" в Україні, з'явилася нова порція новин щодо підготовки до головного вокального конкурсу Європи. Відомі результати жеребкування, у рамках якого визначили, в якому півфіналі виступить Україна та інші учасники.
У якому півфіналі виступає Україна на "Євробаченні"-2022?
Так, під час трансляції з Палаццо Мадама у Турині озвучили, що представник від України виступить у першому півфіналі у його першій половині.
Країни-учасники першого півфіналу "Євробачення"-2022
- Албанія
- Латвія
- Швейцарія
- Словенія
- Болгарія
- Молдова
- Україна
- Литва
- Нідерланди
- Норвегія
- Росія
- Португалія
- Данія
- Вірменія
- Австрія
- Хорватія
- Ісландія
- Греція
- Франція
- Італія
Украіна виступить в першому полуфіналі / Фото: instagram.com/eurovision.ua
Країни-учасники другого півфіналу "Євробачення"-2022
- Великобританія
- Іспанія
- Німеччина
- Чорногорія
- Австралія
- Грузія
- Кіпр
- Румунія
- Чехія
- Сербія
- Фінляндія
- Азербайджан
- Сан Маріно
- Польща
- Бельгія
- Північна Македонія
- Швеція
- Ізраїль
- Мальта
- Естонія
- Ірландія
Щодо країн Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), вони автоматично потрапляють у фінал, але зможуть голосувати таким чином: Франція та Італія – у першому півфіналі, Великобританія, Іспанія та Німеччина – у другому півфіналі.
Пізніше буде визначено порядок виступу країн у кожному із півфіналів.
Нагадаємо, 66-й пісенний конкурс "Євробачення"-2022 пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а гранд-фінал – 14 травня. На цей раз участь бере 41 країна.
Щодо України, нашого представника буде названо після фіналу Нацвідбору 12 лютого.
Нагадаємо, раніше організатори представили гасло та логотип "Євробачення"-2022.