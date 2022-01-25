Стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на "Евровидении"-2022

Сегодня были определены участники полуфиналов "Евровидения"-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Пока наши читатели обсуждали скандал на Нацотборе "Евровидения" в Украине, появилась новая порция новостей по части подготовки к главному вокальному конкурсу Европы. Известны результаты жеребьевки, в рамках которой определили, в каком полуфинале выступит Украина и другие участники.

В каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022?

Так, во время трансляции из Дворца Мадама в Турине озвучили, что представитель от Украины выступит в первом полуфинале в его первой половине.

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Страны-участники первого полуфинала "Евровидения"-2022

Албания

Латвия

Швейцария

Словения

Болгария

Молдова

Украина

Литва

Нидерланды

Норвегия

Россия

Португалия

Дания

Армения

Австрия

Хорватия

Исландия

Греция

Франция

Италия

Украина выступит в первом полуфинале / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Страны-участники второго полуфинала "Евровидения"-2022

Великобритания

Испания

Германия

Черногория

Австралия

Грузия

Кипр

Румыния

Чехия

Сербия

Финляндия

Азербайджан

Сан Марино

Польша

Бельгия

Северная Македония

Швеция

Израиль

Мальта

Эстония

Ирландия

Жеребьевка случайным образом определила порядок выступления стран / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Что касается стран Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), они автоматически попадают в финал, но смогут голосовать таким образом: Франция и Италия — в первом полуфинале, Великобритания, Испания и Германия — во втором полуфинале.

Позже будет определен порядок выступления стран в каждом из полуфиналов.

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Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение"-2022 пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал — 14 мая. В этот раз участие принимает 41 страна.

Что касается Украины, наш представитель будет назван после финала Нацотбора 12 февраля.

Напомним, ранее организаторы представили лозунг и логотип "Евровидения"-2022.