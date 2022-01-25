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Стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на "Евровидении"-2022

Ирина Майстренко
25 января, 14:25
Сегодня в Турине состоялась жеребьевка, на которой определили, в каких полуфиналах будут выступать страны на "Евровидении" в 2022 году. Не пропустите!

Сегодня были определены участники полуфиналов "Евровидения"-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Пока наши читатели обсуждали скандал на Нацотборе "Евровидения" в Украине, появилась новая порция новостей по части подготовки к главному вокальному конкурсу Европы. Известны результаты жеребьевки, в рамках которой определили, в каком полуфинале выступит Украина и другие участники.

В каком полуфинале выступает Украина на "Евровидении"-2022?

Так, во время трансляции из Дворца Мадама в Турине озвучили, что представитель от Украины выступит в первом полуфинале в его первой половине.

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Страны-участники первого полуфинала "Евровидения"-2022

  • Албания
  • Латвия
  • Швейцария
  • Словения
  • Болгария
  • Молдова
  • Украина
  • Литва
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Россия
  • Португалия
  • Дания
  • Армения
  • Австрия
  • Хорватия
  • Исландия
  • Греция
  • Франция
  • Италия

Украина выступит в первом полуфинале / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Страны-участники второго полуфинала "Евровидения"-2022

  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Черногория
  • Австралия
  • Грузия
  • Кипр
  • Румыния
  • Чехия
  • Сербия
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Сан Марино
  • Польша
  • Бельгия
  • Северная Македония
  • Швеция
  • Израиль
  • Мальта
  • Эстония
  • Ирландия

Жеребьевка случайным образом определила порядок выступления стран / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Что касается стран Большой пятерки (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), они автоматически попадают в финал, но смогут голосовать таким образом: Франция и Италия — в первом полуфинале, Великобритания, Испания и Германия — во втором полуфинале.

Позже будет определен порядок выступления стран в каждом из полуфиналов.

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Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение"-2022 пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а гранд-финал — 14 мая. В этот раз участие принимает 41 страна.

Что касается Украины, наш представитель будет назван после финала Нацотбора 12 февраля.

Напомним, ранее организаторы представили лозунг и логотип "Евровидения"-2022.