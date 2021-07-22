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Принц Джордж святкує 8-річчя! Дивимося новий портрет

22 липня, 09:45

Еліна Пелешенко

Сьогодні Кейт Міддлтон і принц Вільям приймають вітання – у їх старшого сина день народження. Шанувальники королівської сім'ї залишили багато побажань маленькому монарху

Старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон виповнюється 8 років / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які недавно встановили рекорд в соцмережах, у себе на сторінці в Instagram опублікували новий портрет принца Джорджа на честь його дня народження. Фото шанувальники королівської сім'ї вже встигли оцінити.

Фотографію робила Кейт Міддлтон особисто в Анмер-Холі, сімейній резиденції в маєток Сандрінгем в Норфолку.

Принцу Джорджу виповнилося 8 років / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

У коментарях прихильники королівської сім'ї стали вітати принц Джорджа з днем народження, не забувши згадати, що він дуже схожий на тата.

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До слова, нещодавно Кейт Міддлтон розповіла про сімейну традицію – герцогиня Кембриджська завжди сама пече торт на день народження своїх дітей.

"Я люблю пекти торт перед святом. Це неймовірно, але напередодні я не лягаю спати майже до півночі, щоб спекти десерт з кремом і глазур'ю", – поділилася Кейт Міддлтон з виданням Marie Claire.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують порушити давню королівську традицію – вони не будуть відправляти принца Джорджа в школу-інтернат.

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це:

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