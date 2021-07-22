Принц Джордж отмечает 8-летие! Смотрим новый портрет

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают поздравления – у их старшего сына день рождения. Поклонники королевской семьи оставили много пожеланий маленькому монарху

Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 8 лет / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые недавно установили рекорд в соцсетях, у себя на страничке в Instagram опубликовали новый портрет принца Джорджа в честь его дня рождения. Фото поклонники королевской семьи уже успели оценить.

Фотографию делала Кейт Миддлтон лично в Анмер-Холле, семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке.

Принцу Джорджу исполнилось 8 лет / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В комментариях поклонники королевской семьи стали поздравлять принц Джорджа с днем рождения, не забыв упомянуть, что он очень похож на папу.

"Он очень похож на свое папу"

"Боже мой, как он похож на своего папу... и бабушку — принцессу Диану. С днем рождения, юный принц!"

"С днем рождения, принц Джордж! Мир любит вас"

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К слову, недавно Кейт Миддлтон рассказала о семейной традиции – герцогиня Кембриджская всегда сама печет торт на день рождения своих детей.

"Я люблю печь торт перед праздником. Это невероятно, но накануне я не ложусь спать почти до полуночи, чтобы испечь десерт с кремом и глазурью", – поделилась Кейт Миддлтон с изданием Marie Claire.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют нарушить давнюю королевскую традицию - они не будут отправлять принца Джорджа в школу-интернат.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом: