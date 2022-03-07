Стас Михайлов слідом за Миколою Басковим заявив, що Росія не воює з Україною

Стас Михайлов підтримав вторгнення Росії в Україну / Фото: скриншот

Поки одні російські зірки підтримують Україну і голосно говорять про вторгнення Росії, інші виконавці бояться стати неугодними та втратити концерти. До таких належить Стас Михайлов.

Насамперед співак заявив, що пишається бути росіянином і закликає інших наслідувати свій приклад. Артист заперечує, що Росія воює з Україною.

Реклама

Росія проводить спецоперацію з демілітаризації та денацифікації. Вона звільняє наших братів від "людей", які не можуть нею керувати, від "людей", які ведуть її до прірви.

Михайлов вважає, що зараз треба підтримувати Путіна, а санкції назвав війною Заходу проти Росії.

Росію ніколи і ніхто не любив, але завжди боялися і боятимуться, а отже, і поважатимуть!

Нагадаємо, раніше Микола Басков став на бік путінської агресії та підтримав вторгнення Російської Федерації на територію України. Українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!