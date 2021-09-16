Стильна Кейт Міддлтон через два місяці нарешті з'явилася на публіці: фото

Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Getty Images

Нещодавно навіть королівські експерти стали говорити про четверту вагітність Кейт Міддлтон, яка, за їхніми словами, завжди мріяла мати чотирьох дітей.

Тепер зрозуміло, що герцогиня Кембриджська, очевидно, не чекає дитину – у неї були двомісячні "канікули". Кейт знову виконує свої королівські обов'язки.

Кейт Міддлтон зустрілася з британськими військовими / Фото: Getty Images

Міддлтон прибула в графство Оксфордшир. Там вона відвідала військову базу Брайз-Нортон Королівських ВПС Великої Британії.

Кейт Міддлтон і британські військові в Оксфордширі / Фото: Getty Images

Кейт зустрілася з військовими, які допомагали проводити евакуацію мирних жителів з Афганістану. Ця операція, як повідомляє People, стала найбільшою у Великій Британії за останні 70 років: з 14 по 28 серпня з Кабула понад 15 000 людей були вивезені Королівськими військово-повітряними силами.

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На захід герцогиня Кембриджська вдягла елегантний костюм: темно-сині штани кльош від бренду Jigsaw і двобортний жакет Reiss. Як аксесуар дружина принца Вільяма вибрала сумочку від бренду Tusting.

Кейт Міддлтон в Оксфордширі / Фото: Getty Images

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