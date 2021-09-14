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"Це частина її плану": Кейт Міддлтон хоче мати чотирьох дітей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 06:30
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Як заявили королівські експерти, Кейт ніколи "не приховувала", що хоче народити четверту дитину. Ця інформація з'явилася на тлі чуток про вагітність Міддлтон
Кейт Міддлтон завжди мріяла, щоб у неї було четверо дітей
Кейт Міддлтон завжди мріяла, щоб у неї було четверо дітей / Фото: Getty Images

Днями рідний брат Кейт Міддлтон одружився зі своєю коханою. Не виключено, що скоро у пари з'явиться дитина. Але поповнення в сім'ї, схоже, можна очікувати не тільки від Джеймса Міддлтона, але і від самої Кейт!

Протягом двох місяців у західній пресі ходять чутки про те, що герцогиня Кембриджська знову вагітна. Приводом для цього став той факт, що Кейт довгий час не з'являлася на публіці. Як відомо, на початку кожної зі своїх трьох вагітностей Міддлтон страждала від сильного токсикозу. Можливо, що преса і шанувальники королівської сім'ї не помиляються, і зовсім скоро Кейт і принц Вільям повідомлять світу радісну новину.

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Як пише Express.co.uk, багато королівських експертів повідомляють, що Кейт "завжди хотіла четверту дитину". Після поїздки пари в Шотландію в червні королівський експерт Дункан Ларкомб заявив, що "не думає, що Вільям і Кейт виключили ідею завести четверту дитину".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Тим часом, Кеті Ніколл, інша королівська експертка, сказала, що Кейт ніколи "не приховувала", що хотіла б мати четверту дитину, в той час як Вільям "задоволений" й наявністю трьох малюків.

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Ці коментарі були зроблені після повідомлень в лютому, коли одне королівське джерело стверджувало, що четверо дітей були частиною "плану" Кейт, котрий довелося поміняти через пандемію COVID-19.

Зазначимо, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон троє дітей: 8-річний принц Джордж, 6-річна принцеса Шарлотта і 3-річний принц Луї.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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