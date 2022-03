Стінг, Вакарчук, Ширан, Кароль: у більш ніж 20 країнах проходить телемарафон на підтримку України

У понад 20 країнах проходить телемарафон, який допоможе зібрати фінансову допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні о 18:30 за Києвом на всіх телеканалах країни розпочався великий міжнародний благодійний марафон на підтримку України. У марафоні бере участь величезна кількість знаменитих людей – від президентів до світових музикантів, як Стінг, Imagine Dragons, Brainstorm, які заспівали українською, а також українських виконавців – "Океан Ельзи", Тіна Кароль та Юлія Саніна, alyona alyona та інші.

Фото: Скріншот YouTube

Ціль марафону – зібрати фінансову допомогу всім, хто постраждав у війні, яку розв'язала Росія в Україні.

Реклама

Зі зверненням виступлять Мей Маск, брати Клички, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко та інші. Ведучими марафону стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.

Телемарафон Save Ukraine – дивіться онлайн-трансляцію

Реклама

Також марафон транслюється на головних площах Європи:

• 17:00 – MILAN, Italy – Piazza Duomo di Milano

• 16:30 – LONDON, Great Britain – Parliament Square

• 17:00 – PRAGUE, Czech Republic – Old Town Square

• 17:00 – BRATISLAVA, Slovakia – Hlavne nam

• 11:00 – TORONTO, Canada – Nathan Phillips Square

• 17:00 – AMSTERDAM, the Netherlands – Dam Square, Amsterdam

• 17:30 – MALAGA, Spain – Palacio Congresos Marbella

• 13:00 – VIENNA, Austria – Heldenplatz Wien

• 17:30 – TEL AVIV, Israel – Habima Square

• 14:00 – BERLIN, Німеччина – Brandenburger Tor

• 17:00 – WARSAW, Poland – Plac Defilad (przy teatrze Studio)

• 18:00 – TALLINN, Estonia – Vabaduse väljak, Kesklinn

• 18:00 – CLUJ-NAPOCA, Rumania – Piata Unirii

• 17:30 – STOCKHOLM, Sweden – Kungsträdgården

• 18:30 – Viilnius, Lithuania – Rotušės Aikštė Vilnius

• 17:30 – TIRANA, Albania – Skanderbeg Square

• 18:30 – SOFIA, Bulgaria – площа „Славейків"

• 18:30 – RIGA, Latvia – Rīgas Kongresu nams

• 18:00 – SIGULDA, Latvia – Siguldas Kultūras centrs "Devons"

• 18:00 – MALPILS, Latvia – Mālpils Kultūras centrs

• 18:00 – VENTSPILS, Latvia – Ventspils Lielais laukums

• 18:00 – DAUGAVPILS, Latvia – Vienības laukums

• 13:00 – WASHINGTON, USA – 2 Lincoln Memorial Cir NW

• 17:30 – MADRID, España – plaza de Callao

• 18:30 – ATHENS, Greece – Kotzia Square

• 18:30 – СКОПJE, Македонія – Плоштад Македонія

• 13:00 – CHICAGO, USA – Help Heroes of Ukraine 450 Kehoe Blvd

• 16:30 – DUBLIN, Ireland – Український католицький kostel Donnycarney church Dublin 5

• 15:00 – MANCHESTER, UK – Piccadilly Gardens

• 15:00 – ROME, Italy-Piazza della Repubblica

• 17:00 – Bern, Switzerland – März in Bern auf dem Helvetiaplatz

• 12:00 – NEW YORK, USA – The 14th Street Y

• 18:30 – KLAIPEDA, Lithuania – LCC International University, Neufeld auditorija

• 16:00 – LISBON, Portugal – Praça 5 de Outubro, Cascais