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Латвійський рок-гурт Brainstorm вперше заспівав українською мовою на підтримку України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 19:53
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Латвійські музиканти з гурту Brainstorm підтримали народ України в рамках всесвітнього телемарафону Save Ukraine та заспівали українською мовою
Brainstorm заспівали українською мовою на підтримку України
Brainstorm заспівали українською мовою на підтримку України

Сьогодні весь світ слідкує за телемарафоном Save Ukraine , що проходить у Польщі. До благодійного ефіру приєдналося багато світових знаменитостей.

Свою підтримку українцям висловив латвійський рок-гурт Brainstorm.

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Щоб показати єдність із народом України, музиканти вирішили вперше в житті виконати пісню українською мовою. У виконанні гурту зазвучали слова вірші українського поета Сергія Седрика-Локшина "Моя пісня".

Скріншот – Відео

Музиканти закликали весь світ об'єднатися для допомоги українському народу для боротьби з російськими окупантами та попросили зробити пожертву у благодійний фонд, щоб підтримати українців.

Скріншот – Відео

Також у марафоні візьмуть участь світові зірки та українські артисти. Ось деякі з них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тіна Кароль, Один у каное, Go_A.

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Раніше повідомлялося, що співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту надіслала Путіна , а відомий британський музикант Стінг пожертвував українцям кошти та направив гуманітарну допомогу .

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Марія Коробова
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