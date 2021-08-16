Дмитро Ступка в прямому ефірі назвав Монро "воно". Травесті-діва відреагувала

Актор і телеведучий, під час обговорення вбрання Монро на Одеському кінофестивалі, вирішив невдало пожартувати в прямому ефірі програми на телеканалі LIVE

Дмитро Ступка образив травесті-діву Монро / Фото: instagram.com/monritta, instagram.com/stupka777

Під час обговорення вбрання травесті-діви зі стилістом, колега Дмитра Ступки, Руслана Орленко зазначила, що "їй (тобто Монро – Ред.) дуже пасує ця сукня". На що Дмитро, дружина якого раніше обматюкала власниць за кермом, вигукнув: "Їй? А це" вона "? Не "воно"?" Репліка Дмитра викликала нервові смішки у його колеги і стиліста, ну а реакція Монро не змусила себе чекати.

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Травесті-діва написала пост в Instagram, в якому розкритикувала керівництво каналу за те, що зовсім недавно в ефірі LIVE вона якраз обговорювала проблему гомофобії в Україні, а тепер, через тиждень, ведучий телеканалу дозволив собі подібний прояв дискримінації і неповаги.

Шановне керівництво каналу, не мені давати вам рекомендації, кого наймати на роботу, але ви хоча-б проведіть просвітницький лікнеп, навчальний майстер-клас, як звертатися до представників ЛГБТІК + спільноти, я із задоволенням підкажу контакти профі, які проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторилося. Інакше, це ганьба, – написала Монро.

У коментарях багато підписників Монро висловили своє обурення, зазначивши, що Дмитро Ступка, будучи онуком покійного легендарного актора Богдана Ступки, спаплюжив своє прізвище.

Почути таке, та ще й від онука генія, це п**дець!

Богдан Сильвестрович – єдина видатна фігура цієї сім'ї. А на його онукові природа відпочила.

Онук, на жаль, не пішов в діда, тупий, як пробка.

І це онук Ступки...Він і раніше не був прикладом, але це вже дніще просто.

Скріншот: Instagram

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Зазначимо, що найчастіше в скандальні ситуації потрапляє дружина Дмитра Ступки. Нещодавно вона обматюкала організаторів концерту реп-виконавця Jah Khalib.

Дивіться інтерв'ю дружини Дмитра, Поліни Логунової, для "Зіркового шляху":