Ольга Сумська вшанувала пам'ять матері у 40-й день: фото

Ольга Сумська вшанувала пам'ять своєї матері / Фото: instagram.com/olgasumska

Маму відомих українських акторок Ольги та Наталії Сумських – Ганну Іванівну – поховали 1 березня. Попрощалися зі знаменитістю у Києві.

З моменту смерті артистки минуло 40 днів. В Instagram Ольга Сумська поділилася спільним знімком із мамою, додавши підпис:

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Моя кровинка! Рідненька мамочко! Мій Ангел! Моя душа!Сьогодні 40 днів, як відлетіла твоя душа до Господа нашого! Завжди в нашому серці, сонечко наше! Я обожнюю тебе!

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Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка).

Вона працювала в різних українських театрах і зіграла загалом понад 150 ролей. Ганна Сумська – мама Ольги та Наталії Сумських.

Нещодавно Ольга Сумська виправдалася за дочку в Росії, яка мовчить про війну.

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