"Поховали під звук сирен": У Києві попрощалися з мамою Ольги Сумської

Легендерної акторки Ганни Сумської не стало у віці 88 років

У Києві поховали маму акторок Ольги та Наталії Сумських / Фото: Instagram

27 лютого Ольга Сумська повідомила сумно звістку – з життя пішла її мама. Це сталося через декілька днів після вторгнення РФ в Україну.

Маму легендарних артисток Ольги та Наталії Сумських – Ганну Іванівну – поховали 1 березня. Попрощались із знаменитістю у Києві.

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У Facebook Ольга Сумська, зазначила, що рідну людину провели в останню путь під звук сирен.

Встигли поховати нашу красуню мамочку, Ганну Іванівну... З молитвою священника і під звуки сирен… Господи, дякуємо тобі, – написала акторка.

У коментарях небайдужі люди висловили свої співчуття:

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З акторами прощаються оплесками. На жаль, прихильники не змогли цього зробити. Лишається молитва і вічна світла пам'ять.

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Олю, тримайся! Життя нас випробовує на стійкість! Світла мамі пам'ять.

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Важко… як важко на серці. Земля пухом.

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Ганна Сумська народилася 14 жовтня 1933 року у селі Катюжанка Київської області. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, майстерня П. Сергієнка). Вона працювала в різних українських театрах і зіграла загалом понад 150 ролей.

Зазначимо, Ольга Сумська часто ділилася в Instagram сімейними фото з мамою.