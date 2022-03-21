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Болюче питання? Сумська виправдалася за дочку в Росії, яка мовчить про війну

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21 березня, 20:19
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Ольга Сумська у новому інтерв'ю заступилася за Антоніну Паперну, яка живе в РФ і досі мовчить про вторгнення Росії в Україну
Ольга Сумська в взялась відбілити репутацію доньки
Ольга Сумська в взялась відбілити репутацію доньки / Фото: instagram.com/olgasumska

В Україні 26-й день триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. Досі не віриться, що у XXI столітті хтось може розпочати війну, а хтось може це безумство підтримувати. Зараз мовчання росіян та тих, хто живе в РФ, – це співучасть. Зокрема, через небажання висловитись порцію критики отримує актриса Антоніна Паперна, старша донька української актриси театру та кіно Ольги Сумської.

Нагадаємо, кілька днів тому Дмитро Ступка присоромив Тоню Паперну, заявивши, що мовчати про війну тепер – злочин. Зважаючи на те, яка хвиля хейту вдарила по на доньці, Ольга Сумська, яка в період війни втратила матір, дала інтерв'ю КП в Україні й виправдалася за дочку.

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Знаєте, розпалювання ненависті та розбрату під час війни – це останнє, чим можуть займатись українці, і це не робить нам честі. Тисячі сімей потрапили в такі обставини, коли їхні родичі живуть у країні-агресорі, бо так склалося життя. Сьогодні ми маємо об'єднатися, а не цькувати одне одного. Моя старша дочка всім серцем переживає за нас, за Україну... Коли в жовтні святкували 88-річчя мами, її бабусі, вона зробила сюрприз і прилетіла на один день, щоб привітати рідну людину! Наче відчувала, що це востаннє. З перших днів війни її сторінку закидали гнівними коментарями, мовляв, давай, висловлюйся... Болюче питання. Тотальна залежність від обставин, у яких перебувають, і найголовніше – двоє дітей, за яких вони із чоловіком відповідають. Виплакала всі сльози, телефонує сто разів на день, щоб дізнатися, як ми. А ми вдома, ми в Україні. І ми переможемо! Віримо всім серцем!

Судячи з реакції в Мережі, така відповідь народної артистки у воєнний час навряд чи сильно схилить чашу терезів на користь Паперної. Її чоловік, актор Володимир Яглич, також мовчить про російське вторгнення і продовжує світське життя, ніби нічого не відбувається, займаючись промоцією нового фільму.

Яглич та Глюкоза

Така поведінка краще за будь-які слова свідчить про позицію.

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Також сьогодні обговорюють новини про те, що Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів хочуть позбавити українських нагород.

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