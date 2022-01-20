Весілля сина Бекхемів та дочки мільярдера відбудеться вже навесні – подробиці торжества

Нові подробиці про весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Getty Images

Раніше син Бекхемів говорив, якби не епідеміологічна ситуація, вони б із Ніколою вже давно зіграли весілля Ну що ж, схоже, цього року пара таки піде під вінець.

Як пише The Sun, посилаючись на інсайдера, весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц відбудеться 9 квітня у Флориді.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Церемонія пройде в особняку батька Ніколи – мільярдера Нельсона Пельтца. Вже відомо, що за вечір обраниця Брукліна змінить кілька нарядів від Valentino. Серед гостей буду Джіджі Хадід, Ніколь Річі, Гордон Рамзі з дружиною.

Бекхем та Пельтц хочуть, щоб цей день пройшов ідеально, тому вони дуже уважні до деталей. Гроші не мають для них значення, але при цьому вони хочуть, щоб їхнє весілля було святом кохання, а не багатства. Ця подія обов'язково увійде до історії моди, – стверджує інсайдер.

Журнал Vogue отримав ексклюзивні права на висвітлення весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. На церемонії буде заборонено телефони, щоб гості не могли постити фото та відео в соцмережі.

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Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – актриса, дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца.

Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Епоха винищення" та "Повелитель стихій".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перенесли весілля / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

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Нікола та Бруклін уклали шлюбний контракт і погодилася не претендувати на майно та фінанси одне одного у разі розлучення.

Раніше повідомлялося, що 16-річний син Бекхемів вперше побачив світ зі своєю дівчиною.