Лобода вперше за довгий час показала 3-річну дочку Тільду (фото)

Світлана Лобода показала молодшу дочку Тильду / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода, яка нещодавно зізналася, що найняла охоронців через своїх же фанатів, поки ще не поспішає показувати молодшу дочку Тільду фоловерам. І хоча зіркова мама постить світлини зі своїми дочками, лице другої завжди приховує.
Напередодні Лобода опублікувала відео в Instastories, де показала Тільду. Малятко сидить на руках у мами, а та ніжно цілує її.
Наступний кадр – дочка зірки сидить перед телевізором і дивиться мультики.
Нагадаємо, у Світлани Лободи є старша дочка Євангеліна, яку співачка народила від хореографа Андрія Царя. Цього року дівчинка перейшла в нову приватну школу, де рік навчання коштує більше мільйона рублів (364 тисячі гривень).
Тільда з'явилася на світ 21 травня 2018 року в Лос-Анджелесі. Хто батько дитини – артистка не розповідає. Через це ходять чутки, що ним є німецький музикант Тілль Ліндеманн.
Хто із зірок не боїться показувати своїх дітей, дивіться в сюжеті:
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