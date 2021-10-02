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Підбігали і хапали: Лобода найняла охоронців через власних фанатів

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 18:53
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Світлана Лобода на власному досвіді знає, якою може бути поведінка занадто активних шанувальників, тому ходить в компанії охоронців
Світлана Лобода розповіла, чому ходить з охоронцями
Світлана Лобода розповіла, чому ходить з охоронцями / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно зізналася, що раніше у неї були проблеми з екс-продюсеркою Крапівіною, розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" по буднях, про нав'язливих шанувальників.

Артистка особисто стикалася з не найприємнішою поведінкою занадто активних фанів. Її навіть лякали.

Були випадки, коли я дуже сильно злякалася, коли ззаду підбігали люди, мене хапали. Не у всіх є розуміння, відчуття такту. Іноді люди не розуміють. Вони захоплено бачать свого артиста улюбленого, і починають з ним контактувати тілесно, я такі речі не дуже люблю, – поділилася Лобода.

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У Києві зірка зустрілася із сім'єю ведучого "Ранку з Україною" Анатолічем і Юлою. А так же познайомилася з їхнім новонародженим сином Нілом.

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Світлана Лобода похрестила старшу дочку Анатоліча і Юли – Алісу. Хрещена мати привезла і дівчинці, і її сестрі Лоліті подарунки.

Купила багато подарунків різних: красивих суконь, ошатних костюмів. Вони такі дівчатка, дуже люблять красиві речі різних фірм відомих, – розповіла LOBODA.

Напередодні Світлана Лобода випустила нову ліричну пісню – Americano. У треку вона співає про коханого, з яким раніше їх об'єднували сильні почуття.

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LOBODA – Americano слухати онлайн:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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