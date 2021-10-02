Підбігали і хапали: Лобода найняла охоронців через власних фанатів

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно зізналася, що раніше у неї були проблеми з екс-продюсеркою Крапівіною, розповіла журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" по буднях, про нав'язливих шанувальників.
Артистка особисто стикалася з не найприємнішою поведінкою занадто активних фанів. Її навіть лякали.
Були випадки, коли я дуже сильно злякалася, коли ззаду підбігали люди, мене хапали. Не у всіх є розуміння, відчуття такту. Іноді люди не розуміють. Вони захоплено бачать свого артиста улюбленого, і починають з ним контактувати тілесно, я такі речі не дуже люблю, – поділилася Лобода.
У Києві зірка зустрілася із сім'єю ведучого "Ранку з Україною" Анатолічем і Юлою. А так же познайомилася з їхнім новонародженим сином Нілом.
Світлана Лобода похрестила старшу дочку Анатоліча і Юли – Алісу. Хрещена мати привезла і дівчинці, і її сестрі Лоліті подарунки.
Купила багато подарунків різних: красивих суконь, ошатних костюмів. Вони такі дівчатка, дуже люблять красиві речі різних фірм відомих, – розповіла LOBODA.
Напередодні Світлана Лобода випустила нову ліричну пісню – Americano. У треку вона співає про коханого, з яким раніше їх об'єднували сильні почуття.
LOBODA – Americano слухати онлайн:
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