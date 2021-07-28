Світлана Лобода показала красуню-дочку: Скоро буде вища за маму (фото)

У Світлани Лободи є дві дочки – 10-річна Євангелина і трирічна Тільда. Артистка поки що не показує обличчя молодшої дочки, тому фани частіше бачать в соцмережі співачки знімки зі старшою

Світлана Лобода опублікувала фото зі старшою донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана провела 10 днів в Києві, де встигла анонсувати концерт в Одесі і об'їздити кілька головних радіостанцій України. Тепер артистка повернулася в Росію до дочок. За словами Світлани, вона дуже скучила за дітьми. На своїй сторінці в Intsgram артистка опублікувала фото з Євангеліною.

Прилетіла до моїх дівчаток...так чекала зустрічі з любимкми, – зворушливо підписала фото Світлана.

Світлана Лобода з донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

У коментарях до знімка шанувальники артистки написали десятки компліментів як самій Світлані, так і її доньці:

Яка красива і мила Єва.

Яка Єва вже велика, скоро буде вища за вас!

Донечка дуже красива і мила. Нехай мама буде для неї прикладом.

Яка Єва красива!

Дочка виросте і, мабуть, буде гарніша за маму!

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що Євангелина – дочка Світлани Лободи від фактичного шлюбу з хореографом Андрієм Царем. У співачки є ще одна дочка, Тільда, яка народилася в 2018 році. Ім'я батька дитини артистка не називає.

Нагадаємо, Лобода поділилася зворушливими фото з новонародженим сином Анатолія Анатоліча. Світлана та Анатолій дружать вже більше 10 років. Лобода – хрещена старшої дочки телеведучого.

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