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Лобода про концерт в Одесі: Буду співати для моїх коханих українців

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
22 липня, 17:46
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Артистка вперше за чотири роки дасть сольний концерт в Україні. Багато шанувальників Лободи чекали цього моменту, поки співачка активно гастролювала Росією
Світлана Лобода вперше прокоментувала свій майбутнє виступ в Україні
Світлана Лобода вперше прокоментувала свій майбутнє виступ в Україні / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Про свій майбутній концерт Лобода розповіла в ефірі однієї з українських радіостанцій. За словами артистки, вона рада буде виступити перед своїми українським шанувальниками.

14 серпня, в клубі Ibiza, у мене відбудеться перший за чотири роки сольний концерт в Україні. Зазвичай я приїжджала просто з корпоративами – на дні народження та весілля, а зараз я буду співати сольно для моїх коханих українців, – сказала Лобода.

Зазначимо, що Світлана Лобода вже кілька років виступає і в Україні (на приватних заходах), і в Росії – на концертах, отримуючи при цьому російські музичні премії.

Така сама історія і у її колеги – української співачки Ані Лорак, яка теж цього року, в серпні, виступить в тому ж клубі в Одесі.

Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баста, який цього літа вже виступав в Україні.

Зазначимо, що Світлана Лобода часто постить в Instagram фото з яскравим макіяжем, однак серед знімків можна знайти кадри і без макіяжу, адже зараз в світі популярний тренд на природну красу. Наприклад, нещодавно на вулицях Києва з'явилися чесні портрети українок без ретуші та макіяжу.

Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон 2020" – дивіться про це відеосюжет:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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