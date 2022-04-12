Світлана Тарабарова опинилася під крапельницею у лікарняній палаті

Світлана Тарабарова потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова зараз активно підтримує бійців армії та український народ – виконавиця допомагає волонтерам та дає благодійні концерти. А нещодавно разом з дочкою вона виконала патріотичний хіт.

Проте стреси та активна робота позначилися на здоров'ї Світлани, і вона опинилася під крапельницею. Про це співачка розповіла у своєму Instagram-акаунті.

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Звичайно, війна і всі ми зараз солдати і не час скиглити. Так що просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, щоб почитати про "синдром уцілілого", про важливість відновлення нервової системи та тіла, щоб не втрачати потім 5 днів на лікування, – звернулася до фанатів Тарабарова.

Через погіршення самопочуття Тарабаровій довелося тимчасово відмовитись від роботи та скасувати кілька волонтерських виступів. Тому вона закликає своїх шанувальників наразі особливо уважно бути зі своїм самопочуттям.

Зараз Світлана перебуває в обласній лікарні Івано-Франківська і вже почувається краще, але тепер ретельніше стежитиме за своїм здоров'ям.

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Нагадаємо, раніше телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як ексхолостяк Іраклі Макацарія допомагає українцям.

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