Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Маша Єфросиніна розповіла, як Іраклі Макацарія допомагає українцям

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 10:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телеведуча та відомий бізнесмен зустрілися у Грузії, де вчора пройшов благодійний концерт на підтримку України
Іраклі Макацарія активно підтримує Україну
Іраклі Макацарія активно підтримує Україну / Фото: Instagram

Грузинський бізнесмен та учасник українських проектів Іраклі Макацарія завжди в інтерв'ю розповідав про своє кохання в Україні. І коли почалася війна, грузин не залишився осторонь.

Іраклі підтримує Україну не словом, а ділом. Як розповіла Маша Єфросиніна у себе в InstaStories, фонд грузинського бізнесмена організував благодійний марафон, завдяки якому вдалося зібрати мільйон гривень для українців.

Реклама
Скріншот: Instagram

До слова, Іраклі Макацарія встиг побувати в Польщі, щоб допомогти українським біженцям. Він сортував гуманітарну допомогу у Польщі, яку надіслали його земляки з Грузії для допомоги Україні.

Нагадаємо, зараз увесь світ допомагає українцям. Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, які днями побралися, попросили гостей весілля замість подарунків внести від їхнього імені пожертву до гуманітарного фонду Care для допомоги українцям, які постраждали від військових дій. Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти