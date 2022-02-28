Світлана Тарабарова зворушила Мережу гімном ЗСУ у виконанні дочки: "Бандерівка Марія"

Світлана Тарабарова вирішила підтримати бійців ЗСУ та разом із маленькою донькою записала для них музичне відео, де маленька Маша зіграла для бійців

Світлана Тарабарова з дочкою записала музичне відео для ЗСУ / Фото: instagram.com/tarabarova

Наразі підтримку українському народу висловлюють багато світових знаменитостей. Наприклад, нещодавно своє звернення написала Леді Гага .

Навіть у такий непростий для України час українські знаменитості намагаються не втрачати оптимізму і намагаються підбадьорити бійців ЗСУ.

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Співачка Світлана Тарабарова вирішила записати Instagram миле відео зі своєю півторарічною донькою Марією. Дівчинка, як і її зіркова мама, почала освоювати музичні інструменти та села за фортепіано.

Маленька Маша, як могла, зіграла для українських захисників невелику мелодію, ніж зворушила користувачів Мережі.

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Бойовий гімн для наших захисників ЗСУ та Тероборони. Бандерівка Марія, 1,5 роки, Україна є непереможною, – додала підпис Тарабарова.

А ось співачка Наташа Корольова прикидається , що нічого не відбувається і продовжує мовчати про війну в Україні На відміну від західних колег, які трубять на весь світ про те, що Росія напала на Україну і давно настав час припинити цей жах.