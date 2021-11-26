Син Анастасії Заворотнюк вперше заговорив про особисте життя

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Про Майкла відомо небагато. Його сестра Анна якось розповідала, що він дуже любить музику , сам її пише, чудово грає на гітарі і складає вірші. Тепер же син акторки вирішив презентувати свій перший сингл
Категорично вітаю. Ніхто не чекав, та й дочекалися. Мій перший сингл, мій соло блек метал проєкт Lepra з піснею "Вовча Ягода", – написав син зірки "Моєї прекрасної няні" у себе в Instagram .
Він розповів, що йому допомагали у його виході одразу декілька людй. Майкл вперше розповів про особисте життя.
Окрему подяку хочу висловити всім тим, хто підтримав неабияку авантюру, а саме: моїй дружині, поки що тільки цивільній (але це поки що), і водночас художниці цієї обкладинки, – поділився син акторки.
Інформація про обраницю сина Анастасії Заворотнюк не так багато. Відомо, що дівчину звуть Софія. Вона художниця. У себе в соцмережах кохана Майкла переважно публікує лише свої роботи. У Instagram Софії є лише одне її фото, зроблене здалеку.
Нагадаємо, у Анастасія Заворотнюк двоє дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 25-річна Анна та 21-річний Майкл. А в березні 2019 року актриса стала мамою втретє. У них із Петром Чернишовим народилася дочка Міла.
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