Син та онук Ротару заплатили по 2 тисячі доларів, щоб втекти з України до Молдови

Стали відомі подробиці втечі син та онука Софії Ротару з України / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Син і онук Софії Ротару та ще шість чоловіків намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на човні. Громадянин Молдови допомагав українцям призовного віку втекти з України. Як повідомляють на сайті Вінницької обласної прокуратури, суд задовільнив клопотання стосовно 25-річного громадянина Молдови.

Відомо, що Анатолій та Руслан Євдокименки, а також інші шестеро українців призовного віку заплатили чоловікові по 2000 тисяч доларів кожен, щоб перетнути кордон.

Реклама

Підозрюваний був обізнаний про способи та порядок здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони України та Республіки Молдови, місця дислокацій їхніх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів. Узгодивши час та місце незаконного переправлення громадян України, він увечері 07.03.2022 на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поряд з пунктом пропуску "Могилів-Подільський – Отач", де його очікували 8 громадян України призовного віку.

Анатолій та Руслан Євдокименки / Фото: скріншот

План втікачів був швидко викритий, тому на українському березі їх одразу заарештували працівники прикордонного загону.

Раніше ми розповідали, чим зараз займається онук Софії Ротару.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!