Син Потапа та Горової розповів, як його карають батьки

Син Ірини Горової поділився, які "заборонені" теми суспільства не боїться порушувати з мамою. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina, Скріншот з YouTube

Син Ірини Горової та соліста гурту MOZGI Потапа поділився, що зіркова мама може накричати та вилаяти його за якусь провину. Втім, він не боїться абсолютно все їй розповідати.

До речі, нещодавно Настя Каменських зізналася, як ласкаво називає Потапа.

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Також Андрій додав, що Горова може у нього щось забрати як покарання. Так, якось вона забрала у нього смартфон на місяць, а натомість дала старенький кнопковий телефон Nokia.

Я можу отримати звєздюлей і від мами, і від тата, – зазначив хлопчик в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ірина Горова, Потап і їх син Андрій / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Попри покарання Андрій все ж таки може похвалитися довірчими стосунками з мамою. Син Потапа обговорює з Горовою все, зокрема і секс.

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За словами хлопчика, його мама – дуже сучасна людина, з якою можна поговорити, не боячись її.

Ірина Горова з сином Андрієм. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Відзначимо, Ірина Горова є співзасновницею медіакомпанії MOZGI Entertainment. Нещодавно вона увійшла у список українського Forbes в число топ-30 успішних жінок України.

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Я насправді дуже багато чим з нею ділюся. Мама не така, як ви собі уявляєте. Вона більш сучасна, ніж інші. За розповідями моїх друзів, у багатьох сім'ях немає свободи слова. Не можуть сказати про якісь свої статеві проблеми, бо соромляться. Але з моєю мамою можна поділитися чим завгодно. Тому що вона зрозуміє і завжди підтримає у будь-якій ситуації, – прокоментував Андрій.

Андрій Потапенко вважає свою маму сучасною. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Окрім того, сина Потапа пригадав випадок, коли він отримав у школі одразу три двійки. Тоді він не посоримвся про це розповісти Ірині, аби та допомогла йому вирішити цю ситуацію.

Розповів хлопчик і про можливу сольну кар'єру. Він зазначив, що не хоче, аби його мама чи тато були потенційними продюсерами, бо він "завжди мріяв працювати сам".

Щодо можливого унаслідування імперії МOZGI Entertainment, то хлопчик категорично це заперечує. Адже впевнений, що не зможе так працювати, як його мама. За словами Андрія, "не кожен може вистояти у такій важкій роботі".

Дивіться інтерв'ю Ірини Горової та її сина Андрія для Маші Єфросиніної:

Коротко про розлучення Горової та Потапа

Ірина Горова та Олексій Потапенко перебували у шлюбі 13 років. У 2014-му вони розійшлися, хоч про це стало відомо лише через два роки. Їх спільному синові Андрію вже виповнилося 13 років. Також у Ірини є донька від першого шлюбу – Наталія.

Потап, Наталя, Андрій (син Ірини і Потапа), Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Співак і його ексдружина зберегли дружні теплі стосунки. Цікаво, що Ірина навіть приходила на весілля Олексія Потапенка з Настею Каменських, яке відбулося у 2019 році.

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