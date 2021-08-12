Син Стаса П'єхи, якого побила сусідка, до повноцінного життя повернеться не скоро

Ексдружина Стаса П'єхи розповіла про стан здоров'я Петі / Фото: instagram.com/wolfieha

Ексдружина Стаса П'єхи Наталія Горчакова вирішила не коментувати звинувачення у брехні про побиття сина, але розповіла у себе в Instagram як зараз почувається семирічний Петя.

Хлопчика чекає другий етап обстеження, яке покаже всю картину про його стан здоров'я.

До повноцінного життя син не повернувся, і повернеться не скоро. З ним щільно працює психолог, яка зробила висновок про посттравматичний стресовий розлад. Сон, на жаль, теж не до кінця відновився – син спить неспокійно, часто прокидається – фахівці це також пов'язують із тим, що трапилося, – розповіла Наталя.

Як зараз почувається син Стаса П'єхи / Фото: instagram.com/knyaginya

Мама хлопчика додала, що зараз Петі заборонили займатися спортом, і тепер він не зможе ходити на футбол.

Ніяких фізнавантажень, тільки спокійні прогулянки на природі. Загалом, життя маленького хлопчика дуже змінилося, але поки ми з цим нічого вдіяти не можемо, – поділилася ексдружина співака.

Чому побили сина Стаса П'єхи:

Інцидент стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина Стаса П'єхи з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала Дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей. Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив чоловіка Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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