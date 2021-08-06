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Російський шоумен заявив, що готує для 7-річного сина Стаса П'єхи місце на кладовищі: реакція мами хлопчика (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 серпня, 10:13
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Син відомого співака отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки. Нещодавно хлопчика виписали з лікарні
Ексдружина Стаса П'єхи обурена заявою Стаса Барецького про сина співака
Ексдружина Стаса П'єхи обурена заявою Стаса Барецького про сина співака / Фото: instagram.com/wolfieha

З моменту побиття 7-річного сина Стаса П'єхи, Петі , gройшло кілька тижнів, хлопчик вже перебуває вдома. У нього є деякі проблеми зі здоров'ям, але не все так критично. Але російський шоумен Стас Барецький вважає інакше і заявив, що готує для хлопчика місце на кладовищі . Ексfдружина Стаса П'єхи Наталія Горчакова в шоці від заяв шоумена.

У себе в InstaStories вона висловила обурення і вважає, що на тему смерті краще не жартувати.

"Так-так, ви не помилилися ... Пан Барецький висловився в Мережі про те, що залишив для мого сина місце на Ваганьковському кладовищі поряд з могилою Володимира Висоцького ", – написала Наталя, додавши скрін новини.

Обурило ексдружину Стаса П'єхи, що Барецький розповідає про знайомство зі співаком зазначивши, що знає, який Петя чудовий, пустотливий і в підсумку починає пропонує місце на кладовищі і труну.

Наталія зазначила, що Петя зараз знаходиться під наглядом лікарів і йому буде потрібно тривала реабілітація, але це не привід міркувати про смерть.

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Як напали на сина Стаса П'єхи?

Ексдружина Стаса П'єхи, Наталія, їх син і ще кілька членів сім'ї вирушили на відпочинок в котеджне селище недалеко від Санкт-Петербурга. В маєток поруч з ними заселилася інша сім'я – дружина футбольного судді Владислава Безбородова з трьома дітьми. Діти з різних родин подружилися, однак це не сподобалося Владиславе Безбородова: вона зажадала, щоб Петя не спілкувався з її дітьми.

Син Стаса П'єхи образився і вирішив по-дитячому напакостити – він встромив олівець в надувний басейн. Коли Ірина Безбородова виявила це, то схопила хлопчика за руку і жбурнула на землю. На його крики прибігла бабуся, на яку в підсумку теж обрушився шквал ударів і лайок. Зупинити все допоміг брат експодружжя Стаса П'єхи.

Мама Петі викликала поліцію, проте Владислава Безбородова продовжувала ображати всіх присутніх. В результаті нападниця і зовсім заявила, що стала жертвою і нібито отримала перелом хребта.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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