Син Таїсії Повалій, яка виступає в Кремлі, натякнув на розпад Росії

Денис Повалій потролив РФ / Фото: Скріншот із відео,

Таїсія Повалій досі працює у Росії та виступає на сцені Кремля. Ба більше, на 9 травня співачка виконала українську "Пісню про рушник" в ефірі російського каналу. Тим часом її син Денис зараз перебуває в Іспанії. Він засуджує РФ за розв'язану в Україні війну. Повалій закликає до миру та "очищення світу від ненависті та зла".

І якщо сама співачка досі не озвучує свою громадянську позицію та не робить публічних заяв, то Денис Повалій виставляє фото, де він у патріотичному образі та навіть жартує над РФ та її громадянами-рашистами.

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Денис у патріотичному look

Днями в Instastories син співачки показав відео з торгівельного центру в Іспанії. Так, в одному з магазинів Денис помітив іграшкову карту-пазл, де кожна країна – окрема картонна частинка з назвою держави.

На іграшці були всі елементи, окрім....Росії! Хоч і її частина була намальована, однак – без цілої картонної частинки:)

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Син Повалій натякнув на розпад держави-терористки

На Рассєюшку картону не вистачило. Хто знає, як воно повернеться, – жартує син Повалій, натякаючи на можливий розкол РФ.

Зазначимо, що раніше Денис Повалій вважав себе "людиною мистецтва", а не громадянином якоїсь країни, також він виступав з мамою в РФ. Проте згодом музикант зрозумів справжню цінність рідних вуличок та місць.

Денис Повалій з мамою / Фото: Скріншот із відео

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Нагадаємо, після виступу Таїсії Повалій на 9 травня у Москві син відхрестився від зіркової матері, наголошуючи, що це "її історія".