Сина та онука Ротару затримали при спробі втекти з України до Молдови (фото)

Син та онук Софії Ротару незаконно намагалися втекти до Молдови / Фото: Instagram

Анатолія та Руслана Євдокименків затримали біля міста Могилів-Подільський.

Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий "поводир" – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано. Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару, – пише видання Страна.UA.

Онук Софії Ротару: Скріншот

Син Софії Ротару: Скріншот

Нагадаємо, днями співачка Софія Ротару у себе в Instagram розповідала, що знаходиться у Києві та молиться за захисників України.

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Раніше ми розповідали, чим зараз займається онук Софії Ротару.

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